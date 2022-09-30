В иркутской зоогалерее рассказали, в кого влюбился сервал Игорь

Афина и Игорь постоянно радуют друг друга обнимашками. Фото: иркутская зоогалерея

«А вы знали, что Игорь влюбился?», - спешат поделиться тайнами жизни своих подопечных сотрудники иркутского зоосада. Такая гордая кличка принадлежит первому в зоопарке сервалу. Свое сердце кустарниковый кот (второе название сервалов – прим. ред.) подарил Афине, новенькой среди местных зверей. Однако путь к счастью был тернист.

- Афина, как и наш сервал Игорь, «бывшедомашняя» кошка, рожденная в питомнике, - рассказали в соцсетях зоосада. – К нам она переехала еще летом. Но пока проводились всякие нужные процедуры и прочие карантины, прошел не один месяц.

Быть вместе парочке мешала и каракалиха Марго, бывшая соседка Игоря. Экс-подруга то и дело воровала из-под носа Афины еду. Однако любовный треугольник наконец-то разлучили, и в вольере сервалы остались вдвоем.

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