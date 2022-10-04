Житель села Бильчир уехал из дома на голубой «Тойоте» и пропал в Иркутской области

Полицейские разыскивают 70-летнего Владимира Сахарова Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области полицейские объявили о розыске 70-летнего жителя села Бильчир, что в Осинском районе региона. Владимир Сахаров 3 октября уехал из своего дома на автомобиле «Тойота Надя» и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Цвет машины – голубой, - отмечают в МВД региона. – Приметы самого мужчины следующие – рост примерно 170 сантиметров, азиатский тип лица, седые волосы, худощавое телосложение.

В день исчезновения на пенсионере была серая спецовка, серые брюки и черные туфли.

Возможно, мужчина поехал в сторону Иркутска. Полицейские сейчас отрабатывают все версии и просят тех, кто в минувшие сутки видел Владимира Сахарова, позвонить к ним в отделение.

Владимир Сахаров уехал на автомобиле из дома и пропал Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК

Куда звонить, если есть информация о местонахождении пропавшего Владимира Сахарова:

(39538) 2-56-03, (3952) 21-78-88 или 02