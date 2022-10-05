Игорь Кобзев расширил список дополнительного снаряжения для мобилизованных из Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Список вещей, которые дополнительно выдадут мобилизованным из Иркутской области, расширен до 13 предметов - теперь туда входят две пары носков с термоэффектом и резиновые сапоги.

Указ об обеспечении дополнительным снаряжением военнослужащих, призванных на службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ из Приангарья, ранее подписал губернатор региона Игорь Кобзев. Дополнительное снаряжение к общевойсковому обмундированию будут покупать за счет регионального бюджета.

- Правительство Иркутской области ведет работу по закупке предметов. Постепенно обеспечим ребят всем необходимым, - подчеркнул губернатор. - В ежедневном режиме держим связь с представителями правительства в воинских частях, контролируем вопросы обустройства, изучаем жалобы на здоровье от мобилизованных и их родственников.

Так, о том, чтобы добавить к обмундированию резиновые сапоги со вкладышем, губернатор договаривался с мобилизованными, посетив их в Юрге и Новосибирске. Кроме того, в список включили мобильное сиденье с резинкой.

Напомним, по распоряжению губернатора Игоря Кобзева в Иркутской области создали штаб по координации помощи семьям мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Там будут оперативно рассматривать все поступающие вопросы.