Северный завоз топлива по воде в Иркутской области завершен. Фото: правительство Иркутской области.

На север Иркутской области закончили завозить уголь и нефтепродукты по рекам Лена и Витим. Отгрузили 70,3 тысячи тонн угля и 7,4 тысячи тонн нефтепродуктов. А в дальнейшем топливо будут отправлять на поездах и автомобилях.

Отметим, что к зиме в регионе готовы полностью. Отопление включили во всех домах, школах, садиках, больницах. Котельные, инженерные сети - все в исправном состоянии. Запасов топлива, по данным на начало октября, даже больше, чем требуется. Так, имеется 266,5 тысячи тонн угля (132% от норматива) и 12,3 тысячи тонн жидкого топлива (105% от норматива).

Чтобы в морозы не случилось нештатных ситуаций, за обстановкой постоянно наблюдают специалисты. Все вопросы будут решать оперативно. Работу курирует заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.

- Главная задача - пройти отопительный сезон без срывов и перебоев, - отметил глава региона Игорь Кобзев. - Принято решение рекомендовать районам перейти в режим повышенной готовности в случае нарушения теплоснабжения зимой. Бесперебойная работа - это в том числе зона ответственности местных властей.

КОНКРЕТНО

В Иркутской области запущены 964 котельные, подключены 3216 соцобъектов, 42 миллиона квадратных метров жилого фонда.

Всего потребность на 2022-2023 годы - около 1,5 млн тонн угля и 53,5 тысячи тонн жидкого топлива.