В Иркутском районе определили лучшего водителя школьного автобуса

Победителей конкурса наградили грамотами и памятными подарками. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

В ежегодном конкурсе участие приняли водители образовательных учреждений посёлков и сёл Иркутского района. Об этом сообщает Госавтоинспекция Иркутска.

Соревнования были представлены двумя блоками. На первом этапе конкурсантам было необходимо сдать теоретический тест на знание правил дорожного движения, уточняют в ведомстве. Во второй части конкурса им предстояло продемонстрировать свои практические навыки вождения на полигоне. Участники конкурса выполняли такие упражнения как параллельная парковка, заезд в гараж и эстакада, уточнили в ведомстве.

По итогам конкурса, лучше всех свое профессиональное мастерство показал водитель школьного автобуса Марковской школы. «Серебро» досталось водителю из Оёка. А третье место по праву занял водитель из поселка Молодежный. Победителей наградили грамотами и памятными подарками.