Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 октября 2022 6:13

В Саянске в результате аварии перевернулся автомобиль

Никто серьезно не пострадал
Виктория КУДАЕВА
Водитель Тойоты не уступил дорогу автомобилю, у которого было преимущество. Фото: пресс-служба МВД по Иркутской области.

Водитель Тойоты не уступил дорогу автомобилю, у которого было преимущество. Фото: пресс-служба МВД по Иркутской области.

Сообщение о столкновении автомобилей Тойота Опа и Нива Шевроле поступило на пульт дежурной части Межмуниципального отдела МВД России «Зиминский». Инцидент произошел на перекрестке между улицей Бабаева и Ленинградским проспектом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Иркутской области.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что водитель Тойоты не уступил преимущество автомобилю, следовавшему по главной дороге. В результате этот произошло столкновение с последующим опрокидыванием Нивы Шевроле, уточняют в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Никто серьезно не пострадал, но известно, что водитель отечественного авто обратился за медицинской помощью в городскую больницу.