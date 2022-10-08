В Иркутске впервые провели операцию по пересадке сердца

Команда, задействованная в операции, состояла более чем из десяти специалистов. Фото: пресс-служба НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. Шумакова

Врачи Областной клинической больницы, при поддержке специалистов Центра Шумакова, провели первую в регионе операцию по пересадке сердца. Об этом сообщает пресс-служба национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова.

- Операция прошла планово. Пациент стабилен. Команда, задействованная в операции, состояла более чем из десяти специалистов. Врачи учреждения – большие молодцы, они отлично себя проявили! В ближайшей перспективе они самостоятельно будут выполнять эти операции», сообщают в пресс-службе центра.

Возможность проведения такой сложной операции обсуждался властями еще в августе 2022. Участие в процессе принимал главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, министр здравоохранения региона Алексей Шелехов и главный врач областной больницы Петр Дудин. Планируется, что открытие трансплантационных программ позволят жителям региона своевременно получать медицинскую помощь. И для этого им даже не нужно будет покидать пределы области.