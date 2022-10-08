Второй собранный в Иркутске МС-21 совершил полет с российскими двигателями

Это уже второй борт МС-21, который оснащен отечественными двигателями ПД-14. Фото: пресс-служба компании «Ростех»

Летчики-испытатели иркутского авиационного завода успешно подняли в небо еще один летный образец новейшего пассажирского лайнера МС-21. Самолет стал вторым бортом, который оснащен отечественными двигателями ПД-14. Об этом сообщает пресс-служба компании «Ростех».

- Присоединение второго борта к испытаниям двигателя ПД-14 – важная веха в рамках проекта МС-21 и один из ключевых этапов программы импортозамещения, ведь силовая установка – это настоящее «сердце» самолета, которое обеспечивает работу ключевых систем авиалайнера. Планируется, что сертификация самолета с российским двигателем завершится к концу 2022 года, отмечают в ведомстве.

Первый МС-21 с отечественными ПД-14 взлетел 15 декабря 2020 г. После выполнения трех полетов опытный образец авиалайнера отправится в Жуковский. Специалисты продолжат сертификационные работы на базе Летно-испытательного и доводочного комплекса ОКБ им. А.С. Яковлева.

МС-21 – среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт нового поколения. Он ориентирован на самый массовый сегмент мирового рынка авиалайнеров и имеет несколько модификаций.