Восьмибалльные пробки образовались в Иркутске 10 октября утром. Фото:Яндекс.Пробки

Загруженность автомобильных дорог в областном центре достигла 8 баллов. Пробки в Иркутске 10 октября утром образовались перед каждой переправой с левого берега Ангары на правый. Свободен проезд только по Академическому мосту, но чтобы добраться до него транспорту также предстоит отстоять в пробке и со стороны м-на Синюшина гора и со стороны улицы Старо-Кузьмихинская (с этой стороны, правда, затор не такой сильный).

Пробки в Иркутске 10 октября утром

- Пробки в Иркутске 10 октября утром оцениваются в 8 баллов, это на 3 балла больше, чем обычно в это время в понедельник, - сообщает Яндекс. - Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 10 часам достигнут 4 баллов.

Пожалуй, самой неожиданной пробкой стала пробка на плотине ГЭС. Их здесь не было с того момента, как закончились ремонтные работы. А сегодня на самой плотине пробка длиной больше двух километров. О каких-либо ДТП там не сообщается.

Также в городе есть заторы на улицах Сурикова, Рабочего Штаба, Баррикад, Декабрьских Событий, Байкальская, Седова, Гоголя, Пушкина, Профсоюзная и др.

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