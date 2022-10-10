400 мешков мусора собрали волонтеры во время уборки в урочище Малышкино

400 мешков мусора вывезли после уборки в урочище Малышкино. Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

Масштабную уборку провели накануне волонтеры в урочище Малышкино, что в Большереченском лесничестве Прибайкальского национального парка. На сбор мусора приехало около сотни сибиряков. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Что в этом урочище необходимо убрать мусор, волонтеры поняли несколько недель назад, когда ставили там фотозону. В тот день они смогли прибраться лишь на небольшой территории у обочин. Позвали остальных неравнодушных и приехали снова в усиленном составе.

- Эта несанкционированная свалка – с большой историей. Ее периодически убирают, но мусор появляется вновь, - рассказали в нацпарке. - После работ, проведенных под линией электропередач – уборки подроста и мульчирования, обнажились прежде скрытые навалы бытовых отходов. Без помощи волонтеров ликвидировать их пришлось бы довольно долго.

В итоге добровольцы смогли очистить участок протяженностью в полтора километра за два часа. Было вывезено больше 400 мешков мусора. Самых активных участников поощрили брендированными браслетами, футболками и альманахами природоохранного учреждения.

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