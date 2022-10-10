Александр Ведерников принял участие в заседании МАСС «Сибирское соглашение»

Александр Ведерников принял участие в работе Совета законодателей и МАСС «Сибирское соглашение».

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников и губернатор региона Игорь Кобзев приняли участие в заседании общего собрания членов МАСС «Сибирское соглашение». Одной из главных тем стала организация работы «Сибирского соглашения» в сфере гражданско-патриотического просвещения населения. Так, было предложено создать ресурс с информацией о подвигах сибиряков в годы Великой Отечественной войны и во время современных военных операций, а также включить посещение мемориальных комплексов с захоронениями героев-сибиряков в туристические маршруты.

На совместном заседании Совета руководителей законодательных органов государственной власти субъектов обсуждалась практика регионов по обеспечению квалифицированными кадрами отраслей экономики и образовательных организаций. А частности, предложено рассмотреть возможность возрождения трудового воспитания в школах.

Александр Ведерников рассказал о положительной практике по ремонтам общежитий колледжей и техникумов. Напомним, в июне депутаты приняли поправки в бюджет области, что позволило сдвинуть на более ранние сроки строительство общежития для медколледжа в Усть-Ордынском, капитальный ремонт общежития в Тайшетском районе, завершение капремонта общежития педколлежда в Иркутске.

- Совместно с правительством региона мы системно ведем работу, привлекая средства из областного и федерального бюджетов, - сказал Александр Ведерников и добавил, что сегодня по инициативе депутатов ЗС в регионе разрабатывается концепция развития среднего профессионального образования.