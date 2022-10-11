Депутаты ЗС посетили соцобъекты, которые ремонтируют в Баяндаевском районе

Александр Ведерников: работы по ремонту и благоустройству соцобъектов должны быть синхронизированы.

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области находятся в рабочей поездке в Баяндаевском районе, где посетили школу и детский сад. Так, в Покровской школе уже начался ремонт. Однако в проект не входит благоустройство пришкольного участка. В Ользоновском детском саду 1963 года постройки также уже идет капремонт. Окончание работ планируется в 2023 году, главы муниципалитетов просят сократить сроки и закончить ремонт как можно скорее.

Председатель областного парламента Александр Ведерников обратил внимание на то, что ремонт и благоустройство территории должны проводиться одновременно.

- Плохо, если дети, их родители и педагоги на торжественном открытии обновленных школ и детсадов будут ходить по необустроенному двору. Чтобы исключить подобное, необходима разработка единой методологии. Готовить проекты и проводить работы следует одному заказчику, - отметил спикер.

Кроме того, депутаты обсудили перспективы возведения Гаханской школы. Проектно-сметная документация готова. Школа очень нужда здесь для дальнейшего развития поселка. Парламентарии также посетили автодорогу Нагалык-Баяндай. На одном из участков планируется капитальный ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».