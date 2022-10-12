Врачебную амбулаторию построили в микрорайоне Березовом в Иркутском районе. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

До 80 пациентов в смену сможет принимать новая врачебная амбулатория в микрорайоне Березовом в рабочем поселке Маркова, что в Иркутском районе. Здание построили практически за полгода, также благоустроили и оградили территорию, оборудовали септик, установили дизельную электростанцию и площадку с контейнерами для мусора.

- Внутри медучреждения сделаны кабинеты терапевта, педиатра, акушера-гинеколога, стоматолога, неотложной медицинской помощи, а также прививочный, процедурный и другие кабинеты, - рассказал осуществляющий полномочия министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов. - Сейчас администрация Иркутской районной больницы прорабатывает график выезда узких специалистов.

Тем временем, два новых ФАПа возвели в деревнях Метляева и Ташлыкова в Балаганском районе. В них также обустроили кабинеты для приема, смотровые и прививочные. Принимать пациентов начнут в конце года, работать будут местные фельдшеры. Раньше жители получали медпомощь в зданиях в 1960-х годов постройки.

Всего в 2022 году по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области» намерены построить 27 фельдшерско-акушерских пунктов и девять врачебных амбулаторий.