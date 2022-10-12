Два новых ФАПа возвели в Балаганском районе. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Новые фельдшерско-акушерские пункты появились в деревнях Метляева и Ташлыкова. Об этом сообщил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов.

В обоих зданиях обустроили кабинеты для приема, смотровые и прививочные. Также планируют провести интернет для телемедицинских консультаций.

Сейчас в деревне Метляева заканчивают приводить в порядок территорию вокруг медучреждения. Уже установили ограждение, проложили дорожки, высадили растения, установили септик и купили электрогенератор. А в деревне Ташлыкова благоустройство возле ФАПа еще предстоит.

Принимать пациентов в новых фельдшерско-акушерских пунктах начнут в конце года, после получения лицензии. Работать будут местные фельдшеры. Отметим, что раньше жители Балаганского района получали медпомощь в старых зданиях, 1960-х годов постройки.

Всего в 2022 году по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области» намерены построить 27 фельдшерско-акушерских пунктов и девять врачебных амбулаторий.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Врачебную амбулаторию построили в Иркутском районе

Новое медучреждение в микрорайоне Березовом сможет принимать до 80 пациентов в день. Здесь начнут прием терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, стоматолог, также жители смогут поставить здесь прививки, пройти процедуры. Узкие специалисты будут выезжать в амбулаторию по графику.