Заявки по программе «Народные инициативы» принимают в Иркутске до 21 октября Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Жители Иркутска с 10 по 21 октября могут предлагать свои идеи, как благоустраивать город в следующем году. Заявки принимаются по программе "Народные инициативы".

- Впервые Иркутск принял участие в проекте в 2016-ом, за все время воплотили более 100 идей, в этом году - еще 18, - прокомментировал первый заместитель мэра Андрей Южаков. - Благодаря программе благоустраивали дворы и городские пространства, в том числе сквер возле «Дома ветеранов». Также сделали несколько детских и спортивных площадок, скейт-парк. Все это - конкретные запросы иркутян.

Заявки можно написать в произвольной форме, но обязательно указать название проекта и адрес его реализации, ФИО заявителя, контактные данные (адрес, электронную почту, телефон), описать работу, цели и предполагаемый результат, обосновать стоимость.

Все предложения рассмотрят до конца октября. А затем до конца ноября проведут по проектам рейтинговое голосование.

КОНКРЕТНО

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