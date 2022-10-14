Дежурные службы Иркутска проводят сбор информации о последствиях утреннего землетрясения Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стали известны последствия землетрясения в Иркутске 14 октября. Информацию о них собирали дежурные службы Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Последствия землетрясения в Иркутске 14 октября

- Управляющие компании обследуют жилой фонд. Проверяются социальные объекты, коммунальной инфраструктуры. Экипажи аварийно-спасательной службы МКУ г. Иркутска «Безопасный город» патрулируют город, осуществляя оценку обстановки. Сообщений от горожан о повреждениях зданий не поступало, говорится в сообщении мэрии.

О пострадавших также не сообщается. Жителям города напоминают о необходимости соблюдать осторожность, а в случае возникновения экстренных ситуация обращаться по телефонам: 56-34-20 и 112.

Таковы последствия землетрясения в Иркутске 14 октября