В Бурятии нашли мертвой мать двоих детей с ранами на руках и шее

Нотариус заверил ее завещание, а после она пропала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В СК Бурятии сообщили о завершении поисков 27-летней жительницы поселка Каменск Кабанского района. Тело женщины обнаружили в лесу. Она числилась пропавшей две недели.

- Женщина проживала в поселке Каменск с сожителем. Они воспитывали двух малолетних детей. 27 сентября она отвела малышей в детский сад, затем съездила в районный центр, где посетила нотариуса и оформила завещание. После этого вернулась домой, сделала несколько телефонных звонков родственникам, а после полудня ушла в неизвестном направлении и обратно не вернулась, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас правоохранительные органы отрабатывают несколько версий произошедшего, в том числе и ту, что смерть жительницы поселка наступила по ее воле. Нож отправили на экспертизу, Расследование уголовного дела продолжается.

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