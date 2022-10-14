Школы, детсады и поликлиники получили повреждения после землетрясения в Бурятии

По стенам домов пошли трещины Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В МЧС Бурятии сообщили о завершении проверки различных учреждений и многоквартирных домов после землетрясения. Толчки ощутили жители 12 территорий республики, в 313 населенных пунктах. Сотрудники ведомства провели обследование зданий, на это ушло 10 часов.

- Обнаружены легкие повреждения (1 степени) на 9 объектах в Кяхтинском, Иволгинском и Кабанском районах республики. В список попали школы, детские сады, медицинское учреждение и несколько многоквартирных домов, - рассказали в МЧС.

На фасадах появились трещины, обвалилась штукатурка, стеклопакеты тоже лопнули. Но это не повлияло ни на жизнь владельцев квартир, ни на учебный процесс в школе.

Последствия землетрясения 14 октября в Бурятии устраняют в кратчайшие сроки в городе Бабушкин. Сейчас сотрудники МЧС проводят обход многоквартирных домов - проверяют, все ли в порядке. Уже заметили, что толчки земли стали причиной разрушения кирпичных дымовых труб, что скажется на жизни многоэтажек.