В Иркутске началось обучение желающих навыкам первой помощи в экстренных ситуациях. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

12 и 14 октября в Иркутске прошли первые семинары по подготовке провайдеров Национального совета по реанимации. Занятия прошли на базе кафедры экстренной медицинской помощи ИГМУ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-Чаще всего слушателями курсов по первой помощи становятся медсестры, студенты ИГМУ и колледжей, специалисты по охране труда, студенты вузов города, спасатели, - сказал осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Занятия ведет опытный специалист, врач, главный внештатный специалист минздрава Приангарья по первой помощи Дмитрий Марченко. Летом он получил статус инструктора совета по реанимации европейского уровня. Задача обучения - чтобы как можно больше жителей региона знали, как правильно оказывать экстренную медицинскую помощь и могли применить эти навыки в чрезвычайной ситуации. Прохождение курсов подтверждается сертификатом.