248 случаев новой коронавирусной инфекции выявили в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По состоянию на 17 октября в Иркутской области официально подтверждено 348 007 случаев новой коронавирусной инфекции. 248 из них зарегистрированы за последние 24 часа. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора региона.

- Инфекция забрала жизни 8789 жителей Приангарья, еще 838 летальных случаев произошли от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - отметили специалисты ведомства.

За все время выздоровели 337 513 человек. Напомним, самой эффективной мерой профилактики COVID-19 является вакцинация. Также, чтобы снизить риски заражения, надевайте маски в общественных местах и не забывайте о средствах для дезинфекции рук.

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