Дискаунтеры «ХлебСоль» в Иркутске сохраняют цену на привычную продуктовую корзину. Фото ООО «Маяк»

Торговая сеть «Слата» для стабилизации цен и сохранения привычных для иркутского покупателя акций изменила более половины ассортимента в сети дискаунтеров «ХлебСоль», а в некоторых из категорий продукции – до 90%. Кроме того, на полках магазинов стало больше товаров собственной торговой марки, завоевавшей доверие хозяек, и продукции из КНР. Это позволило сдержать цены, а в некоторых случаях и снизить их.

- Наиболее существенное снижение цен в 2022 году зафиксировано в борщевой группе: капуста - 28%, морковь - 26%, картофель - 22%, а также помидоры - 12% и огурцы - 24%, - отметила директор ТС «ХлебСоль» и ТС «Слата» Ирина Береснева. - На снижение повлияла хорошая урожайность и заключение контактов с местными поставщиками.

В дискаунтерах «ХлебСоль» традиционно предлагается много качественных овощей и фруктов, и иркутские хозяйки охотно их покупают. В частности, в 2022 году было продано этой продукции на 7,2% больше, по сравнению с 2021-м. К нам везут из Китая вкусные и недорогие яблоки, груши, персики, нектарины. При этом в последние три месяца фрукты и овощи подешевели, по сравнению с прошлым годом, на 3,5%.

Что касается собственной торговой марки, то наиболее востребованными в сети стали сахар, куриные яйца и молоко, батоны и подсолнечное масло. При этом более всего, на 25%, вырос спрос на крупы, консервацию и сахар.