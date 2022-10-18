Губернатор Иркутской области выразил соболезнования родным погибших при падении самолета Су-34 в Ейске Фото: Мария КНЯЗЕВА

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования родным и близким погибших при падении самолета Су-34 в Ейске. В результате ЧП, по данным МЧС России, погибли 13 человек, в том числе трое детей. Еще 19 получили травмы, в числе последних есть и беременные. Об этом рассказал глава Приангарья в своем ТГ-канале.

- То, что произошло, действительно страшно. Все случилось вечером, когда многие были дома. Президент страны уже поручил оказать пострадавшим необходимую помощь, - отметил Игорь Кобзев. - Мои самые искренние соболезнования родным и близким погибших. А всем, кто сейчас в больнице – скорейшего выздоровления.

Напомним, трагедия произошло в городе Ейск Краснодарского края вечером 17 октября. Военный самолет Су-34 упал рядом с девятиэтажным домом, произошел разлив топлива, здание загорелось. Потушить пламя спасателям МЧС России удалось за три часа.

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