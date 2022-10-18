Более 22 тысяч штук поддельного товара изъяли в Иркутске на таможне.

Среди поддельной продукции преобладали табачные изделия (более 20,2 тыс.), маркированные различными, как российскими, так и иностранными торговыми марками. А кроме этого - детские игрушки (конструкторы, мягкие игрушки, брелоки), обувь, одежда, электроинструменты, батарейки и прочие товары. Иркутская таможня определила перечень наиболее распространенного контрафакта, изъятого из оборота.

- Сейчас таможенные органы, в том числе Иркутская таможня, особое внимание уделяют контролю поступающих иностранных товаров в рамках параллельного импорта, - сказал начальник Иркутской таможни, генерал-майор таможенной службы Сергей Зинченко. -. Ввоз в Россию таких товаров, согласно утвержденному перечню, не является нарушением исключительных прав правообладателя. Однако параллельный импорт распространяется на исключительно оригинальную продукцию.

А под видом оригинальных товаров продавцы пытаются насытить рынок подделками разного качества и уровня. Всего при проверках магазинов, которые проходили совместно с полицией, с начала года таможенники обнаружили больше 22 тысяч штук контрафакта. Ущерб, который удалось таким образом предотвратить, составил 15, 6 миллионов рублей.