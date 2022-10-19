Введение отрицательного межбюджетного трансферта отложено в Иркутской области до 2026 года

Депутаты ЗС отложили введение отрицательного межбюджетного трансферта.

На сессии Законодательного Собрания Иркутской области 19 октября депутаты рассмотрели изменения в закон о межбюджетных трансфертах. Решено отложить введение механизма отрицательного межбюджетного трансферта, который должен был вступить в силу 1 января 2023 года. Предполагалось, что более 2,2 миллиардов рублей будет получено из муниципальных бюджетов в счет областной казны.

На сессии депутаты одобрили решение перенести дату введения механизма на 1 января 2026 года.

Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству областного парламента Наталья Дикусарова отметила, что инициативу поддержала Ассоциация муниципальных образований.

- Более двух миллиардов рублей мы сохраним в бюджете муниципалитетов, и еще три года им не нужно будет думать об отрицательном трансферте, - сказала Наталья Дикусарова.

Депутаты рассмотрели и приняли закон на сессии ЗС 19 октября в первом и окончательном чтении.

На сессии в целом рассматривается более 30 вопросов, многие из них - социальной направленности.