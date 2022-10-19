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Общество19 октября 2022 5:47

Введение отрицательного межбюджетного трансферта отложено в Иркутской области до 2026 года

Деньги из муниципальных бюджетов в пользу областной казны изыматься не будут
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Депутаты ЗС отложили введение отрицательного межбюджетного трансферта.

Депутаты ЗС отложили введение отрицательного межбюджетного трансферта.

На сессии Законодательного Собрания Иркутской области 19 октября депутаты рассмотрели изменения в закон о межбюджетных трансфертах. Решено отложить введение механизма отрицательного межбюджетного трансферта, который должен был вступить в силу 1 января 2023 года. Предполагалось, что более 2,2 миллиардов рублей будет получено из муниципальных бюджетов в счет областной казны.

На сессии депутаты одобрили решение перенести дату введения механизма на 1 января 2026 года.

Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству областного парламента Наталья Дикусарова отметила, что инициативу поддержала Ассоциация муниципальных образований.

- Более двух миллиардов рублей мы сохраним в бюджете муниципалитетов, и еще три года им не нужно будет думать об отрицательном трансферте, - сказала Наталья Дикусарова.

Депутаты рассмотрели и приняли закон на сессии ЗС 19 октября в первом и окончательном чтении.

На сессии в целом рассматривается более 30 вопросов, многие из них - социальной направленности.