О состоянии раненного в Усть-Илимске военкома, рассказали в областном минздраве Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутские врачи продолжают проводить лечение военного комиссара Александра Елисеева, который пострадал во время стрельбы в военкомате Усть-Илимска. Об этом корреспонденту "КП"-Иркутск" сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области. Напомним, ЧП произошло три недели назад, 26 сентября. 25-летний вооруженный мужчина ранил военкома, после чего его сразу же задержали сотрудники Росгвардии.

- О том, как долго пациенту понадобится присмотр врачей, сказать сложно. Травмы тяжелые, однако состояние оценивается как стабильное, - рассказали в минздраве региона.

Против устроившего стрельбу устьилимца возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

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