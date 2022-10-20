Правительство Иркутской области проверит целесообразность выдачи молока в школах

Если проект окажется неэффективным, на него перестанут выделять много средств Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Замглавы Иркутской области поручил министерству образования региона провести проверку эффективности проекта "Молочная перемена". От родителей поступают сигналы о том, что нужно снизить количество молока, выдаваемого в школе. Об этом рассказали в правительстве Приангарья.

- Глава регионального кабмина отметил, что поступают запросы педагогической общественности и родителей учащихся на счет снижения потребления стакана молока. При этом указывается большая "отходность", так как не выпитое школьниками молоко не подлежит дальнейшей переработке. Причины отказа употреблять продукт разные – медицинские показания, несформировавшиеся привычки и отсутствие желания, - сообщили в пресс-службе.

После проверки станет понятно, нужно ли оптимизировать статьи расходов в рамках этого проекта. Сейчас на закупку молока для школьников уходит 194 миллиона рублей, их выделили на 2022 год. "Молочную перемену" начали реализовывать в 2020 году.

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