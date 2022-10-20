В Заксобрании Иркутской области посчитали эффективными контракты жизненного цикла

Фото: Законодательное собрание Иркутской области

Глава Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников приехал в Усольский район региона для проверки социально значимых объектов. Одним из них стала амбулатория в здании, которое возвели в 1928 года. Медучреждение действующее, но оно больше не может находиться в аварийном здании. Амбулаторию должны перенести в здание бывшей спецшколы. Как заявил Ведерников, работы подобные работы пройдут эффективнее, если заключать контракты жизненного цикла.

- Такой механизм подразумевает, что в бюджете одномоментно закладывается сумма на проектирование, строительство и содержание здания. Это позволяет, во-первых, сократить время на проведение конкурсных процедур, во-вторых, более рационально планировать расходы будущих периодов. А, в-третьих, позволяет минимизировать необходимость доработки проектной документации и проведения повторных экспертиз, - цитирует Ведерникова пресс-служба Заксобрания.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что кинотеатр, располагающийся на последнем этаже торгового центра на улице Седова в Иркутске, выставили на продажу. Стоимость сделки владелец бизнеса оценил в 20 миллионов рублей. Объявление с фотографиями кассы и кинозалов опубликовали на сайте "Авито".

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события? Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08