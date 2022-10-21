Житель Иркутской области помог задержать преступника, подслушав его разговор по телефону

Усольчанин Алексей Злобин решил подвезти попутчика и узнал, что тому «нельзя светиться»
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Сибиряк Андрей Злобин помог задержать преступника, подслушав его разговор по мобильному телефону. Случилось это в городе Усолье-Сибирское. Мужчина, возвращаясь с работы, решил подвезти на своей машине голосовавшего у дороги парня, который уже будучи в салоне авто имел неосторожность произнести в разговоре по мобильному телефону, что ему нельзя «светиться». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Заподозрив, что попутчик может быть причастным к какому-либо преступлению, Андрей Злобин, в то время, когда подозреваемый вышел из авто на минутку, позвонил в полицию и скинул координаты места. Туда, быстро среагировав, приехал экипаж полиции.
- При проверке документов сотрудники установили, что 30-летний мужчина действительно находится в розыске по подозрению в грабеже, - рассказывают в региональном МВД.
Стоит отметить, что Андрей Злобин является членом общественного совета при МВД и активная гражданская позиция у него была всегда.
- Считаю, что каждый гражданин не должен оставаться в стороне, ведь жертвой может оказаться не только взрослый, но и ребенок, - говорит Андрей Злобин. – Жалость по отношению к преступнику, это жестокость по отношению к жертве.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08