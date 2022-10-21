Проект регионального бюджета на 2023-2025 годы рассмотрен в правительстве Иркутской области.

В сером доме рассмотрели параметры проекта бюджета Иркутской области на 2023 год и последующие два.

Министр финансов области Наталия Бояринова сообщила, что за основу прогноза взяты показатели социально-экономического развития Прибайкалья. Согласно главному финансовому документу доходы региона в 2023 году могут составить 233,7 млрд рублей, из них 197,8 млрд рублей – это налоговые и неналоговые (собственные) доходы. Расходы же составят 253,2 млрд рублей. В статьях учтена реализация

42-х региональных проектов, которые объединены нацпроектами. В приоритете остается и социальная политика – в структуре бюджета это 67,5% от общего объема расходов. Предусмотрено выполнение обязательств перед жителями, поддержка семей с детьми, индексация выплат. Также в документе отражена финансовая устойчивость и сбалансированность местных бюджетов.

– Отличие проекта бюджета 2023 года от предыдущих лет в том, что мы заложили средства на заработную плату, выплату всех социальных обязательств сразу на все 12 месяцев, - рассказал первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев. - Это дает гарантии работникам бюджетной сферы и всем жителям, что все обязательства будут выполнены.