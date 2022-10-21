На разрушенном ледоходом мосту в Усть-Куте забетонировали три пролета

Фото: стоп-кадр видео правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области рассказали, как продвигается капитальный ремонт моста через реку Кута. В Усть-Куте на переправе уже полностью забетонировали три пролета, также подготовили шесть береговых и промежуточных опор. Еще одна появился уже в самом русле реки.

- Решается вопрос с установкой опоры в русле реки. Разработано специальное техническое решение. Основные работы планируется закончить в этом году. С финансированием проблем нет, необходимые материалы доставлены на площадку, - заявил министр транспорта Приангарья Максим Лобанов.

Для восстановления моста привлекли 40 специалистов и 14 единиц спецтехники, в том числе гусеничный кран и бур. Главным ответственным является Дорожная служба Иркутской области. Напомним, в 2013 году мост через Куту разрушил ледоход. Судно врезалось в опоры, от этого рухнули столб в русле реки и два пролета.

Ранее "КП-Иркутск" писала, введут ли ограничения при базовом уровне готовности в Иркутской области. Губернатор региона подписал указ о проведении антитеррористических мероприятий.

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