В Иркутске начали принимать заявки на аукцион на разработку дизайн-кода города

Это станет первым шагом к формированию так называемого туристического кода города Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В администрации Иркутска сообщили о скором начале аукциона на разработку так называемого дизайн-кода города. Это система обоснованных правил оформления адресных табличек, вывесок, указателей и т.д. Архитекторы и дизайнеры могут подать свои заявки на конкурсный отбор.

- Мы рассчитываем получить подробное руководство, содержащее принципы оформления городских пространств и улиц, организации автомобильных парковок и пешеходных участков, создания инфраструктуры для маломобильных граждан, разработки и размещения информационных носителей. Архитектурно-художественная концепция должна улучшить визуальный образ областного центра, сформировать яркий и запоминающийся городской стиль, – заявил главный архитектор Иркутска Антон Жуков.

Создание дизайн-кода города хотят сделать первым этапом к дальнейшему созданию туристического кода. Он представляет из себя систему привлекательных для туристов мест с единой системой навигации, указателей и т.д.

Отметим, после проведения фестиваля уличного искусства в Иркутске появились красочные граффити и муралы на фасадах многоэтажек и трансформаторных будках.

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