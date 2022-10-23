Волонтеры дацанов Бурятии отшили предметы экипировки для мобилизованных

Женщины решили внести свой посильный вклад и укрепить веру бойцов. Фото: из архива Дамбы Аюшеева.

Участие в акции приняли волонтеры и верующие из дацана на Верхней Березовке (г. Улан-Удэ), Буддийского университета, визитно-просветительского центра «Зандан Жуу», Хойто-Бэе, села Цакир Закаменского района и Селенгинска. Об этом сообщил глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев.

- Общими усилиями из всех центров пошива направлено 765 балаклав, 512 карематов-пятиточечников, 250 карематов-трансформеров. Также волонтеры изготовили 248 наколенников, 70 шапок, 80 баффов, 150 подлокотников, 24 носилок из стропы, 31 тактическую подсумку, 10 тактических разгрузок, 27 комплектов нательного белья, 2 брезента на машину, 2 плащ-палатки - отметил Дамба Аюшеев.

Таким образом, женщины решили внести свой посильный вклад и укрепить веру бойцов. Помимо теплых вещей и предметов амуниции, швеи также изготовили около тысячи освященных буддийских оберегов, чтобы они защищали и оберегали мужчин.