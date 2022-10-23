Ударившегося о стекло снегиря выхаживают сотрудники Иркутской зоогалереи

У птицы небольшое сотрясение мозга. Фото: Иркутская зоогалерея

Специалисты Иркутской зоогалереи выхаживают взрослого самца серого снегиря. Предположительно, птица ударилась о стекло балкона жилого дома. Об этом сообщается в социальных сетях Иркутской зоогалереи.

- Красавчик отлежался, окончательно пришел в себя, хорошо сам попил воды. Кроме небольшого сотрясения мозга, других травм и повреждений, к счастью, не выявлено. Так что пара дней под наблюдением, и можно выпускать, - говорится в сообщении организации.

Специалисты организации отмечают, что, как правило, они не принимают раненых животных. Но именно этот снегирь стал исключением. Более того, если птица не сможет летать, сотрудники зоогалереи готовы оставить ее под своим присмотром навсегда.