13-летний школьник пропал в Иркутской области Фото: Ольга Крыльцова

В Иркутской области пропал 13-летний школьник. Даниил Брюзгин самовольно ушел из школы в селе Илир 19 октября, больше о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Однако с того дня подросток еще раз был замечен, но на трассе уже возле села Шерагул.

- Мальчику на вид 12-13 лет, его рост 160 сантиметров, худой, - говорят в МВД региона. – Волосы у пропавшего светло-русые, голубые глаза, круглое лицо. Особая примета – шрам по правым глазом.

В день пропажи на нем была серая шапка, синяя куртка, черные брюки. Полицейские просят отозваться всех, кто видел пропавшего школьника 19 числа или в последующие дни. Пожалуйста, обратитесь в отделения полиции или просто позвоните на номер 1-2 с мобильного телефона.

13-летний школьник пропал в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

КОНКРЕТНО

Куда обращаться, если выдели пропавшего мальчика:

8 (3953) 305-314, 8 950 117-41-71, 02 или 102