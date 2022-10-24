13-летний школьник пропал в Иркутской области
Фото: Ольга Крыльцова
В Иркутской области пропал 13-летний школьник. Даниил Брюзгин самовольно ушел из школы в селе Илир 19 октября, больше о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Однако с того дня подросток еще раз был замечен, но на трассе уже возле села Шерагул.
- Мальчику на вид 12-13 лет, его рост 160 сантиметров, худой, - говорят в МВД региона. – Волосы у пропавшего светло-русые, голубые глаза, круглое лицо. Особая примета – шрам по правым глазом.
В день пропажи на нем была серая шапка, синяя куртка, черные брюки. Полицейские просят отозваться всех, кто видел пропавшего школьника 19 числа или в последующие дни. Пожалуйста, обратитесь в отделения полиции или просто позвоните на номер 1-2 с мобильного телефона.
13-летний школьник пропал в Иркутской области
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
КОНКРЕТНО
Куда обращаться, если выдели пропавшего мальчика:
8 (3953) 305-314, 8 950 117-41-71, 02 или 102