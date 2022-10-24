Реконструкция здания школы №2 в Заларях идет с опережением графика

Реконструкция здания школы №2 в посёлке Залари идет с опережением графика.

В поселке Залари полным ходом идет реконструкция школы №2. Ремонт стартовал в марте, завершить его планируют в декабре 2024 года. Работы ведутся с опережением - уже 30% от общего объема выполнено. Главное, что после обновления в одну смену здесь смогут учиться 700 человек, что больше, чем ранее.

Надо отметить, что реконструкция идет по программе «Комплексное развитие сельских территорий», благодаря которой создаются объекты инфраструктуры в территориях. И регион активно пользуется такой возможностью:

- Иркутская область стабильно в лидерах в рейтинге участников мероприятий этой государственной программы по объему привлечения федеральных средств, - отметил Игорь Кобзев. - В этом году по благоустройству мы на четвертом место в России. Проблем на селе всегда было много, но радует, что с каждым днем сельская местность становится привлекательной и комфортней для проживания, постепенно решаются насущные проблемы.

Но вернемся к школе. Сегодня здесь заливают бетон. Летом был выполнен демонтаж старых строений. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Иркутской области Павел Писарев. По проекту фактически будут построены три учебных корпуса, спортивный зал, административно-бытовой корпус, гараж для школьного автобуса. Предусмотрен и капитальный ремонт существующего здания.

Стоимость объекта составляет около 1,2 млрд рублей.

Кстати, в поселке Залари по программе «Комплексное развитие сельских территорий» возводят еще физкультурно-оздоровительный комплекс. Его построят к сентябрю следующего года.