Вандалы испортили боксерский инвентарь на спортплощадке острова Юность в Иркутске

Все оборудование решили убрать до наступления весны Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В администрации Иркутска пожаловались на несознательность некоторых горожан, которая выражается в бессмысленном вандализме. На острове Юность 6 октября открыли первую открытую спортивную площадку для занятий боксом. Здесь смонтированы снаряды, в том числе боксерская груша. Сегодня выяснилось, что кто-то его изрезал ножом.

- Площадку создавали для занятий боксом, но жители используют ее не по назначению. Сам наблюдал, когда ребятишки били ногами по грушам, висели на них и канатах для ринга. Родители не делают замечания. Кроме того, кто-то просто порезал грушу, - заявил зампред Федерации бокса Иркутской области Аркадий Журавлев.

Приняли решение убрать весь инвентарь и оборудование до весны, чтобы в 2023 году установить здесь камеры видеонаблюдения и только тогда вернуть боксерскую грушу. Также на месте будут дежурить специалисты, которые станут проводить тренировки.

В комментариях под постом администрации в соцсетях горожане поддержали идею установки камер и посетовали, что на новом игровом комплексе в Комсомольском парке.

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