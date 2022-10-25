На таможне Иркутской области каждый второй досмотр выявляет правонарушения

Фото: пресс-служба таможни Иркутской области

За неполный 2022 год на таможне Иркутской области применили 2,5 тысячи форм контроля по отношению к нарушителям закона, 2,3 тысячи из них связаны с экспортом леса и лесоматериалов. Таможенники досматривают товары, и эффективность этих досмотров составляет 52,2%. Это значит, что каждая вторая такая проверка заканчивается составлением материала по правонарушению. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Всего за январь-сентябрь по данным фактам было возбуждено 487 дел об административных правонарушениях. Сумма назначенных административных штрафов в сфере лесоэкспорта составила свыше 33 млн рублей, - рассказали в организации.

За период с января по сентябрь 2022 года таможенники возбудили 22 уголовных дела и 1713 административных дел. Общая сумма наказаний, которые выражались в штрафах или конфискации товара, составила 86,7 миллиона рублей.

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