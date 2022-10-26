Иркутская область выиграла 110 миллионов рублей во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых»

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Еще больше проектов для молодежи появится в Приангарье. Профильное областное министерство победило во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых» и получило в награду 110 миллионов рублей. На эти деньги, в первую очередь, обновят областной «Дом молодежи» в Иркутске и спортивно-молодежный центр «Притяжение» в Усть-Илимске, а также проведут мероприятия во всех городах и района.

- Такой масштабный конкурс проводился впервые и стал для нас новым опытом. Мы очень рады победе. Впереди много работы по проектам и мероприятиям, - прокомментировала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.

Отметим, что в конкурсе, который проводила Росмолодежь, участвовал 51 регион России. Призовой фонд составлял пять миллиардов рублей, их распределили между 42 территориями.

Министерство по молодежной политике Приангарья поблагодарило за помощь и поддержку главу региона Игоря Кобзева, областное правительство, депутатов ГосДумы от Иркутской области, а еще партнеров: «Росатом», Иркутскую нефтяную компанию, ООО «БАЙКАЛ.ЦЕНТР» (группа ВЭБ РФ), банки, омбудсменов по правам ребенка и по защите прав предпринимателей в регионе, а также вузы и активных студентов.