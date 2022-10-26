Иркутск обеспечил школьной формой детей из гимназии в Кировске.

По заказу администрации Иркутска известная иркутская швейная фабрика подготовила 127 комплектов школьной формы для мальчиков и девочек, учащихся в Кировской гимназии на Луганщине. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

– В рамках соглашения, подписанного губернатором Игорем Кобзевым, Иркутская область взяла шефство над Кировском, - отметил мэр города Руслан Болотов. - Столица региона принимает в этой работе самое активное участие. Сейчас как никогда важно поддерживать жителей Донбасса. У всех российских ребятишек должна быть возможность спокойно ходить в школу и иметь все необходимое для учебы. По просьбам жителей, кроме формы в Кировск привезут собранные иркутянами канцелярские товары и гуманитарную помощь.

Глава города рассказал в своем телеграм-канале, что он побывал на фабрике, порадовался тому, что комплекты одежды получились очень красивые. Более того, они сшиты не просто так, а по конкретным размерам. Уже на днях школьная форма и канцтовары отправится в Луганскую народную республику.