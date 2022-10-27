Суточный прирост зараженных COVID-19 в Иркутской области упал до 110 человек

Ситуацию можно считать стабильной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К 27 октября в Иркутской области положительные тесты на коронавирус получили 110 человек из разных территорий региона. Всего с начала пандемии заразились 349,7 тысячи человек. Эпидемиологическая обстановка в норме, еще несколько месяцев назад суточный прирост больных достигал тысячи человек. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре Приангарья.

Полностью выздоровели 342,8 тысячи сибиряков, выздоравливаемость часто превышает суточный прирост инфицированных. Пациентов выписывают из стационаров и снимают с амбулаторного лечения.

К сожалению, за сутки от коронавируса скончался один человек, с начала пандемии - 8798 больных. Еще один пациент умер от заболеваний, которые сопутствовали COVID-19. Отметим, многие ковид-койки свернули за их ненадобность, так как уровень госпитализации еще ниже, чем уровень заболеваемости.

Сейчас в Иркутской области в разгаре период сезонных заболеваний, в основном - ОРВИ. Тысячи человек обращаются к врачам с характерными симптомами.

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