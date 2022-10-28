Все пособия в Иркутской области выплачиваются в обычном режиме. Фото: правительство Иркутской области.

Все пособия в Приангарье выплачиваются в срок. В ноябре и декабре их также перечислят без задержек. Об этом сообщила заместитель министра социального развития, опеки и попечительства региона Светлана Иевлева во время прямого эфира ЦУР Иркутской области в соцсетях.

Также она рассказала, что с 1 января 2023 года субсидии по жилищно-коммунальным услугам будут начисляться по-новому: раньше этим занимались в местных администрациях, а теперь назначать выплаты будут в управлениях соцзащиты.

- Мы постарались максимально упростить процесс, избавив граждан от сбора необходимых документов, - отметила Светлана Иевлева.

Жители Приангарья задавали вопросы и по новому универсальному пособию, которое вводится в стране с 1 января 2023 года. Оно включит в себя сразу семь социальных выплат, в том числе беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, а также на детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет. Известно также, что деньги будут выделять семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека. Сумма составит 50, 75 или 100% прожиточного минимума в регионе. Получить пособие можно будет по одному заявлению, что упростит процесс. Отметим, что на данный момент федеральный закон еще не принят.

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Вопросы по соцвыплатам можно задать операторам Единого контактного центра по номеру 8 (800) 600-00-00.