Депутаты призвали ввести в Иркутской области систему единых проездных для льготников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области призвали усилить контроль за льготными пассажирскими перевозками. В частности, они обратили внимание на необходимость усилить контроль за предоставлением субсидий. Также рассмотрены результаты проверки эффективности систем "112" и "Безопасный город". Об этом сообщает пресс-служба ЗС Иркутской области.

С начала 2021 года при расчете субсидий перевозчикам применяется не установленный норматив в 10 поездок в месяц, а фактическое число поездок, - отмечено в ЗС. - При этом в 2020 на эти цели было затрачено 12,8 миллиона рублей, а в 2021 – 9,2 миллиона. Самое главное - необходимо разработать систему единой карты для садоводческих, городских и пригородных маршрутов.

Льготников, которые пользуются скидками на проезд, много. Всеми тремя вариантами - 1400 жителей области, у 5000 - две льготы. А всего тех, кто ездит дешевле обычного - 55 тысяч человек. Вполне возможно, что введение единого проездного будет достаточно удобным и снимет часть проблем.