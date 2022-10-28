Площадь пожаров в Иркутской области сократилась в два раза за прошедший год

В 2023 году на борьбу с лесными пожарами направят на 240 млн рублей больше Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Иркутской области Игорь Кобзев вместе с коллегами подвел итоги пожароопасного сезона. Результаты радуют: за год удалось сократить общую площадь пожаров с 461,6 тысячи гектар до 194,2 тысячи гектар. Это в два раза меньше. На 2023 год из областного бюджета выделят на 14% больше средств для борьбы с лесными пожарами - это на 240 миллионов рублей больше.

- Предполагается увеличить штат парашютно-десантной службы Иркутской базы авиационной охраны лесов с 440 до 640 человек. Кроме того, поручил рассмотреть возможность создания дополнительных лесопожарных станций III типа в Киренске и Тулуне, - написал губернатор в официальном ТГ-канале.

Лесные пожары являются актуальной темой для Восточной Сибири. Каждое такое происшествие наносит серьезный вред лесам тайги. Их много лет восстанавливают, тратя большие средства и силы общественников на посадку новых саженцев.

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