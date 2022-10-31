Проверку из-за ДТП с 14-летним мотоциклистом проведут в Тайшетском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Тайшетском районе сотрудники ГИБДД и прокуратуры разбираются в причинах и обстоятельствах аварии с несовершеннолетним водителем. В минувшую пятницу, 28 октября, 14-летний «гонщик» из села Нижняя Заимка решил прокатиться на мотоцикле «Минск». Водительских прав у парня, как и навыков вождения, конечно же, не было. В результате подросток не справился с управлением железного коня и попал в больницу. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Инспекторами по делам несовершеннолетних решается вопрос о привлечении законных представителей к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - отметили в МВД.

Правоохранители просят родителей не допускать, чтобы их несовершеннолетние дети садились за руль любого транспорта, в том числе мопедов и мотоциклов.

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