Житель Бодайбо убил двоюродного брата и пытался застрелить невестку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области под суд пойдет мужчина, обвиняемый в расправе над родственником и покушении на убийство невестки. Уголовное дело расследовано следователем Бодайбинского МСО СУ СК России по Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службах региональных СУ СК России по Иркутской области и прокуратуры.

- По версии следствия в середине июля 2022 года в одной из квартир города Бодайбо в процессе распития спиртных напитков, между хозяйкой квартиры и двумя ее гостями, мужчиной и женщиной, возникла ссора, которую услышал хозяин квартиры, находящийся в соседней комнате, - рассказали в ведомствах.

Последний схватил ружье модели ИЖ-27, прицелился и выстрелил в голову двоюродного брата, который и был в тот день его гостем. 32-летний сибиряк скончался на месте. Следующей жертвой должна была стать жена убитого, но 36-летняя женщина чудом смогла уклониться от выстрела и сбежать из квартиры.

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