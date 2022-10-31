Женщина погибла в ванне от удара током в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия произошла в Усолье-Сибирском. Там в собственной ванне погибла 28-летняя женщина. Сообщение в полицию от ее матери поступило 30 октября. Взволнованная сибирячка рассказала, что ее дочь не открывает дверь квартиры и не выходит на связь. По адресу приехали спасатели МЧС, которые нашли бездыханное тело без признаков насильственной смерти. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Следкома.

- По данному факту следственным отделом по городу Усолье-Сибирское СУ СК России по Иркутской области проводится доследственная проверка, - отмечают в ведомстве.

По предварительным данным, за день до того, как мать женщины забила тревогу, та решила принять ванну. Она взяла в руки смартфон, который в это время заряжался, и уронила его в воду. Из-за этого сибирячка получила смертельный удар током.

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