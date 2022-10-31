Место крушения самолета Су-30 в Иркутске очистили от обломков

Семьи каким-то чудом не погибли при крушении

В Иркутском авиазаводе рассказали корреспонденту "КП-Иркутск" о том, что обломки Су-30, который упал на жилой дом, уже убрали с места крушения. Рекультивацией территорией также занимается авиазавод. Кроме того, организация взяла на себя обязательство покупки жилья для семей, чей дом был разрушен.

На месте крушения сделают памятное место в честь погибших пилотов самолета. По подтвержденной версии, причиной крушения стало плохое самочувствие мужчин - они потеряли сознание прямо в кабине Су-30.

Напомним, трагедия произошла в 18:30 по иркутскому времени. Су-30 проходил проверку перед отправкой в ВВС, на борту было два опытнейших летчика испытателя. Он рухнул вниз во время полета на жилой дом в микрорайоне Ново-Ленино. По счастливой случайности упал не на стоящую рядом пятиэтажку, а на двухэтажный дом, в части которого не было жильцов. А из второй половины здания люди успели выбежать.

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