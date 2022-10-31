К 2030 году объем несырьевого экспорта в Иркутской области увеличат до 70%

В этом помогут инвестиции в производства Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутская область должна к 2030 году увеличить объемы экспорта несырьевых продуктов на 70%. Об этом рассказали в правительстве Приангарья. Вопрос обсуждали губернатор Игорь Кобзев и первый замглавы правительства России Андрей Рэмович.

- По итогам 2021 года регион занимает 10-е место в стране по объему экспортируемой продукции. Сохранить эту динамику Правительство намерено за счет региональной программы развития экспорта, включающей четыре проекта, - сообщили в пресс-службе.

Эти проекты - предприятия, которые будут развивать с помощью инвестиционных вложений. Это значит, что для юрлиц дадут налоговые льготы, субсидии, займы и т.д.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в Иркутске 4 ноября пройдет большой концерт в честь Дня народного единства.

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