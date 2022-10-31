Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика31 октября 2022 12:20

К 2030 году объем несырьевого экспорта в Иркутской области увеличат до 70%

Регион входит в десятку лидеров по продаже и вывозу товаров
Дарья БОЛЕСОВА
В этом помогут инвестиции в производства

В этом помогут инвестиции в производства

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутская область должна к 2030 году увеличить объемы экспорта несырьевых продуктов на 70%. Об этом рассказали в правительстве Приангарья. Вопрос обсуждали губернатор Игорь Кобзев и первый замглавы правительства России Андрей Рэмович.

- По итогам 2021 года регион занимает 10-е место в стране по объему экспортируемой продукции. Сохранить эту динамику Правительство намерено за счет региональной программы развития экспорта, включающей четыре проекта, - сообщили в пресс-службе.

Эти проекты - предприятия, которые будут развивать с помощью инвестиционных вложений. Это значит, что для юрлиц дадут налоговые льготы, субсидии, займы и т.д.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в Иркутске 4 ноября пройдет большой концерт в честь Дня народного единства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08