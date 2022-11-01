Первый в мире спектакль театра кукол по произведению Распутина поставили в Иркутске. Фото: театр кукол.

Первый в мире кукольный спектакль по произведению Валентина Распутина поставили в иркутском областном театре «Аистенок». Его поставят по знаменитому произведению «Последний срок». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- В спектакле один кукольный персонаж. Это главная героиня – старуха Анна, - отмечают в пресс-службе. - Она исполнена в полный рост, выполнена механика глаз и рта. По замыслу режиссера, куклой управляет не один актер, а целый ансамбль исполнителей – дети главной героини. Их роли исполняют не куклы, а артисты.

Над спектаклем работала приглашенная постановочная группа из Беларуси, режиссер-постановщик - Игорь Казаков, уже знакомый иркутянам по спектаклю "Дядюшкин сон" для взрослых. А сама премьера приурочена к 85-летию со дня рождения Валентина Распутина.

Премьера постановки «Последний срок» в Иркутском областном театре кукол «Аистенок» состоится 2 ноября.