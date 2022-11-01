К 3 ноября в Иркутской области потеплеет до +6 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Снег уже засыпал город Иркутск на минувших выходных. в Иркутске он, по большей части, растаял, а вот в пригородах нет. Зима уже пришла в Приангарье, и это точно. Вечерами морозно. А какая погода ожидается в регионе на этой неделе, может быть, потеплеет? Вот данные иркутского гидрометцентра.

Небольшое потепление начнется в Иркутске с четверга. Если в ночь на 3 ноября ожидается -9, то днем уже +2, - смотрим прогноз погоды. Кстати, днем в пятницу и субботу будет еще теплее – до +5. По ночам -7 и -4, соответственно.

- Атмосферное давление на неделе будет колебаться от 725 до 731 миллиметра ртутного столба, - отмечают синоптики Гидрометцентра России. – Осадков, кстати, не ожидается. Их вероятность нулевая.

Так что ждем потепления и понимаем - -зима пришла, вместе с нею и морозы. Днем в регионе в ближайшие три дня столбик термометра будет находиться на отметке около 0 градусов — от +1 до -1 градуса. В южных районах в ноябре ночью до -19, -24, днем -9, -14 градусов.